بوتين يدعو إلى تقديم دعم سريع للروبل في مواجهة التضخم المتزايد

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات فورية لدعم العملة الروسية الوطنية المتراجعة (الروبل) في مواجهة التضخم المتزايد.

وفيما يتعلق بتراجع العملة، قال بوتين "من الضروري فهم أسبابه بوضوح واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، بدون تأخير".

وأدلى الرئيس الروسي بهذه التصريحات خلال اجتماع حكومي بشأن ميزانية البلاد، وفقا لوكالة أنباء انترفاكس الروسية.

ويعتبر رفع أسعار الفائدة طريقة مهمة لتعزيز العملة ووضع حد للتضخم، إلا أن البنك المركزي الروسي قام بالفعل بزيادة أسعار الفائدة من 12% إلى 13%.

وأعرب بوتين عن ثقته في المسؤولين عن السياسة النقدية في روسيا قائلا "أنا واثق في أن البنك المركزي يعمل بشكل احترافي- والأمر المهم، بطريقة منسقة".

وكانت وزارة الاقتصاد رفعت في وقت سابق توقعاتها للتضخم في عام 2023 من 3ر5% إلى 5ر7%.

وعلى الرغم من التضخم المتزايد، أعرب بوتين عن رضاه عن حالة الاقتصاد، قائلا إن النمو عاد إلى مستويات عام 2021.

وتوقع بوتين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة تتراوح بين 5ر2% و8ر2% هذا العام.

وقال "لقد تحملنا ضغطا غير مسبوق من الخارج، وضغط عقوبات من بعض النخب الحاكمة في ما يسمى الكتلة الغربية".