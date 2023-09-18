طبيب الأهلي يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق عن مباراة المصري

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، موقف عمرو ‏السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي، ثلاثي الفريق من المشاركة في مباراة المصري، التي تقام ‏في السابعة مساء غد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وأكد طبيب الأهلي غياب الثلاثي عن مباراة المصري بسبب الإصابة وقيامهم بتنفيذ ‏برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة مع الفريق.‏

وتطرق جاب الله للحديث عن الموقف الطبي لكل لاعب، مؤكدًا أن نتائج الأشعة التي أجراها ‏كريم نيدفيد أثبتت تعرضه لمزق خفيف في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏في المرحلة الحالية لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

وأوضح أن عمرو السولية أجرى أشعة جديدة أمس بعد تعرضه لإصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف.‏

وأكد جاب الله أن حالة محمود متولي في تحسن مستمر، وأنه يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في ‏البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.‏