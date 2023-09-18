عماد خليل: الكنائس المبنية في عهد الرئيس السيسي أكثر مما بني في 60 عاما

قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ 2011 أو حتى قبلها وصولا إلى فترة حكم الإخوان، شهدت هجوما على الأقباط، وكان هناك قانون لبناء الكنائس لكنه يتطلب 10 شروط تمنع بناء الكنائس.



وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الكنائس التي بنيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من الكنائس التي بنيت في 60 عاما في مصر، وكل تجمع عمراني جديد يشهد وجود مسجد وكنيسة، والرئيس السيسي يسأل بنفسه في كل افتتاح لتجمع عمراني عن المسجد والكنيسة.

وأوضح أن زيارة الرئيس الأخيرة لقرية سدس الأمراء هي الزيارة الثالثة له، الأولى والثانية كانت افتتاحات وليست زيارات بروتوكولية، وشهدنا أول هاتف مصنوع في مصر كان في بني سويف ضمن توطين الصناعات.

ولفت إلى أن سدس الأمراء واحدة من 14 قرية نموذجية من القرى التي طبقت فيها مبادرة "حياة كريمة"، وقبل ذلك كانت الخدمات قليلة، وكلما اتجهت للجنوب ناحية المنيا تقل الخدمات أكثر، وبالتالي كان المواطن يتكبد مشقة وتكاليف سفر ليصرف معاشه مثلا، وكان مفهوم المواطن عن التطوير أنه مجرد دهان الأرصفة ورصف الشوارع.