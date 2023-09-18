الاتصالات تكشف شروط القبول في مبادرة أشبال مصر الرقمية

كشفت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، تفاصيل برنامج أشبال مصر الرقمية، موضحة أن تكنولوجيا المعلومات موجودة في جميع مجالات الحياة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة مجانية دون أي تكاليف، ولا تشترط سوى التفوق والالتزام.

وأكدت أن مبادرة أشبال مصر الرقمية بدأت العام الماضي وكان البرنامج يسعى لضم 3 آلاف طالب من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي، و يتم التأكيد على حضور كل الطلاب وتنفيذ ما يُطلب منهم.

وأضافت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أنه كان هناك إقبال كبير من الطلاب العام الماضي، وتم قبول 8 آلاف منهم إضافة إلى 3000 طالب في برنامج رمي آخر

ولفتت إلى أن المبادرة عبارة عن 5 مستويات الأول يكون الطالب على معرفة بكل حاجة عن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأردفت: يكون أن يكون الطالب متفوقا في الرياضيات واللغة الإنجليزية حتى يستطيع فهم المحتوى الذي يقدم له، والتعامل مع الأجهزة الإلكترونية.

واختتمت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن هناك طلاب من كل المحافظات على مستوى الجمهورية يشاركون في المبادرة، ومن يريد المشاركة يسجل على موقع المبادرة أو الدخول على صفحة المبادرة على فيسبوك ويجد عليها كل المعلومات.

