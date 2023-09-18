تعرف على جوائز دوري السوبر الأفريقي

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف"، على إجراء تعديلات بشأن جوائز بطولة دوري السوبر الإفريقي ، والتي تشهد مشاركة النادي الأهلي بجانب 7 فرق آخرى.

وذكر مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن بطل بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم ، سيحصل على مجموع جوائز 4 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على مجموع جوائز 2 مليون و800 ألف دولار، وسيحصل الخاسر في مرحلة نصف النهائي على مليون و700 ألف دولار، والمشاركة في الدور ربع النهائي ستجني 900 ألف دولار.

وتشتمل قائمة المشاركين في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم على الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي وأنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي.

وأقيمت قرعة البطولة في 3 سبتمبر الحالي، وأوقعت الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني في أولى مباريات البطولة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في 20 أكتوبر.

وسيلعب مازيمبي الكونغولي في مواجهة الترجي التونسي، وإنيمبا النيجيري في مواجهة الوداد المغربي، وبيترو أتليتكو الأنجولي في مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.

وستقام مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا في تنزانيا يوم 20 أكتوبر الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستُلعب مباراة الإياب في القاهرة يوم 24 أكتوبر الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وفي حال تأهل الأهلي، سيواجه سيمبا الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في نصف النهائي. وسيكون النصف النهائي الآخر بين الفائز من مباراة الوداد وأنيميما ولقاء الترجي ومازيمبي.