فيلم البطارية ضعيفة ينافس على الجائزة الخضراء بمهرجان الغردقة السينمائي

قررت إدارة مهرجان الغردقة السينمائي برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسي مشاركة الفيلم القصير البطارية ضعيفة للمؤلف والبطل عاطف عبد اللطيف في مسابقة المهرجان على جائزة المسابقة الخضراء للافلام التي تهدف إلى الاهتمام بالبيئة والطبيعة والبعد عن ما يضر بالحياة الطبيعية .

و تخصيص إدارة المهرجان جائزة خضراء تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لافضل فيلم يعالج قضية تتعلق بالدفاع عن البيئة.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف مؤلف وبطل فيلم البطارية ضعيفة أن الفيلم عبارة عن صرخة في وجه التلوث وتحذير من كارثة تهدد الإنسانية بعد ما شهده العالم من تغيرات مناخية خطيرة تهدد السلم والامان العالمي .

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف أن الفيلم يرصد ما تعرَّض له العالم من كوارث طبيعية خلال السنوات الأخيرة مثل جفاف الأنهار والأعاصير والزلازل واشتعال الحرائق في الغابات وتزايد ظاهرة التصحر التي تهدد بفقر غذائي.

فيلم البطارية ضعيفة تدور أحداثه حول الدكتور آدم العالم المصري الذي يعيش في أمريكا وبعد إصابته بفيروس "كورونا" يعود مع زوجته الى مصر ويختارا مدينة "سانت كاترين" المحتفظة بطبيعتها وجوها النقي في محاولةٍ للبحث عن طوق لنجاة البشرية في رسالة للعالم من بلد السلام والتسامح.

الجدير بالذكر أن فيلم "البطارية ضعيفة" قصة وبطولة عاطف عبداللطيف، وتشاركه البطولة دينا صلاح وسيناريو وحوار ومعالجة چوزيف فوزي، وإخراج سامح ماهر، ويشارك في بطولته بدو سيناء.

و تقام الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر .