أجهزة "كروم بوك" تحصل على تحديثات أمنية في 2024

أطلقت شركة جول أنه بدءًا من عام 2024، ستحصل أجهزة كروم بوك على تحديثات أمنية لمدة 10 سنوات.

وفي حين أن الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "كروم أو إس"، والتي تم إطلاقها في عام 2021 أو ما بعده، ستحصل على هذه التحديثات تلقائيا، فإن الأجهزة القديمة سيكون لديها طريقة تحديث خاصة بها.

وتقدم جوجل حاليا ما يصل إلى 8 سنوات من التحديثات الأمنية لأجهزة كروم بوك، ولكن هذه الفترة تبدأ عندما تصدق الشركة على الجهاز، وليس عندما يكون متاحاً في السوق.

وعن التحديثات الأمنية الموسعة، تقول جوجل إنها تعمل على تسريع عملية الإصلاح لأجهزة كروم بوك.

ووفقا لبيان صحافي، فإن "برنامج إصلاح كروم بوك" سيجعل الإصلاحات المستندة إلى البرامج أسرع بنسبة 50٪ تقريبا ، ويلغي الحاجة إلى مفتاح يو إس بي.

وقد اقترح تقرير حديث صادر عن صندوق التعليم التابع لمجموعة أبحاث المصلحة العامة الأمريكية، أن تقوم جوجل بتمديد تاريخ انتهاء صلاحية البرامج لأجهزة كروم بوك نظراً لأن هذه الأجهزة غالباً ما تصبح غير قابلة للاستخدام بعد بضع سنوات من شرائها من قبل المؤسسات، ما يساهم في زيادة النفايات الإلكترونية.

وتدعي الشركة أن 10 سنوات من التحديثات الأمنية هي أكثر مما تقدمه شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل مايكروسوفت وآبل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت التوقعات إلى أن شركة آبل قد تعمل على مجموعة جديدة من أجهزة ماك بوك بأسعار معقولة للتنافس ضد هيمنة كروم بوك في قطاع التعليم، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.