صحة المنوفية: انتهاء التدريب النظري للصيادلة الإكلينيكيين الجدد بالمستشفيات

أنهت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم فاعليات التدريب النظري للصيادلة الإكلينيكيين الجدد بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، تحت إشراف ورعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وذلك في إطار المساعي المبذولة لتطوير الرعاية الصحية وخطة فريق تفتيش الصيدلة الإِكلينيكية بالمديرية للتوسع في تطبيق خدمة الصيدلة الإكلينيكية علي مستوي جميع الأقسام بجميع المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة المنوفية.

وتم عقد التدريب بإشراف الدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتورة هند علي الفقي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، بكل من مركز التدريب الإقليمي ومقر نقابة الصيادلة بالمنوفية ومقر ديوان عام مديرية الشئون الصحية، وتحت إشراف فريق تفتيش الصيدلة الإِكلينيكية بمديرية الشئون الصحية.

وقام فريق تفتيش الصيدلة الإِكلينيكية بتدريب الصيادلة الجدد علي أعمال الصيدلة الإِكلينيكية وطرق البحث في المواقع العلمية وكيفية تطبيق evidence based medicine للوصول لأفضل رعاية طبية للمرضي طبقا لأحدث خطوط العلاج العالمية وتناول ايضا محاضرات في مختلف التخصصات مثل العناية المركزة والقلب والأمراض المعدية والأطفال والغسيل الكلوي واليقظة الدوائية والتغذية العلاجية وأيضا مهام مركز المعلومات الدوائية وتضمن كذلك ورشة عمل على إحدى حالات العناية المركزة ICU case study workshop.

وشارك في التدريب كل من الدكتورة هند الفقي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، الدكتور أمير شومان إستشاري العناية المركزة بمستشفي حميات شبين الكوم، الدكتورة نهال الموزى رئيس فريق اليقظة الدوائية بالمديرية.

وقام مدير عام إدارة الصيدلة والقائمين بتنفيذ التدريب بتوجيه الشكر لجميع الصيادلة الإكلينيكيين الذين شاركوا في التدريب وهم: الدكتور محمد الصباغ رئيس فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفي منوف العام، الدكتورة شيماء حبيب صيدلي إكلينيكي بقسم عناية القلب بمستشفي تلا المركزي، الدكتورة أسماء سامي صيدلي إكلينيكي بالعناية المركزة بمستشفي سرس الليان العام، والدكتورة إيمان الشبكة صيدلي إكلينيكي بقسم الغسيل الكلوي بمستشفي تلا المركزي.