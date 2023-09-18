وزير خارجية اليابان تتوجه للولايات المتحدة لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 01:30 م

غادرت وزير الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو اليوم /الاثنين /طوكيو متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع وأحداث أخرى ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كاميكاوا غادرت البلاد من مطار طوكيو هانيدا الدولي، مشيرة إلى أنها ستظل متواجدة في نيويورك حتى يوم الجمعة القادم.

ومن المتوقع أن تناقش كاميكاوا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الحرب الروسية-الأوكرانية والأنشطة البحرية المتزايدة للصين، كما أنه من المقرر أن تجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من المسئولين الآخرين.

