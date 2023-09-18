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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين، وذلك بعد عودة بعثة الفريق منذ قليل إلي القاهرة قادمة من إسبانيا.

وخسر الزمالك، السبت الماضي، بنتيجة 2-0 أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي في مباراة الذهاب بالجولة الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستأنف فريق الزمالك غدا الثلاثاء تدريباته على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وتضم قائمة الزمالك في الموسم الجديد كل من:

محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.

 

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