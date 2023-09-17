الهلال السعودي يخسر نجمه في بداية مشواره بدوري الأبطال

يفقد الهلال السعودي، نجم هجومه سالم الدوسري، في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا بسبب عقوبة الإيقاف.

وسيبدأ الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا، غدا الاثنين، حينما يلتقي نافباخور نامانجان الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات في هذه المسابقة القارية.

وكان الدوسري قد تلقى بطاقة حمراء في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، بعد تدخله على اللاعب كين إيواو من فريق أوراوا الياباني، وبناءً على لوائح الاتحاد الآسيوي، سيكون للدوسري مشاركة في 3 مباريات فقط في هذه البطولة القارية بعد طرده في ذهاب المباراة النهائية.

ولم يتواجد الدوسري بالفعل في المباراة السابقة للهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وبالتالي فإنه لن يكون حاضرًا في مواجهة نافباخور في الجولة الأولى ومباراة نساجي مازاندران الإيراني في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع نافباخور نامانجان الأوزبكي يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر، حيث ستنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.