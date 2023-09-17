المصري الديمقراطي يقدم تدريبًا عن المجال السياسي والموازنة العامة

نظم أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ ونائب رئيس الحزب، والدكتور حنا جريس والدكتور محمد طه عليوة اليوم الثاني من تدريب إعداد كوادر سياسية شبابية.

وانقسم التدريب إلى محاضرتين الأولى بعنوان "المجال السياسى" والتى حاضر بها النائب د. حنا جريس، وتناول فيها أهمية المجال السياسى ومواصفاته وعدد من النقاط الأساسية التى يجب على الكادر السياسى أن يتعرف عليها مثل، تعريف المجال السياسى والحياة السياسية (النظام السياسى – النظرة الحاكمة – المؤثرات الأخلاقية على العمل السياسى) بالإضافة لكيفية فهم النظم السياسية :الديمقراطية – الدكتاتورية – الثيوقراطية والنظرية السياسية وتطورها متناولا عدد من النظريات المختلفة مثل نظرية: أفلاطون-ميكافيلى-مونتسكيو-جان جاك روسو توماس هوبز-جون لوك –ديفيد هيوم-كارل ماركس.



وتناول “حنا” كذلك القواعد الأخلاقية للعمل السياسى ونظرية المؤسسات الأخلاقية التى اقترحها علماء النفس الإجتماعى جوناثان هيدت وكربج جوزيف التى تشير إلى أن هناك العديد من المؤثرات الأخلاقية الأساسية التى تشكل أيدولوجيات السياسيين.

واختتم بالتأكيد على أن السياسة ليست كما يراها ويطلق عليها البعض ( لعبة قذرة ) بل يجب أن تتغير هذه النظرة المشوشة عن السياسة ويجب أن تكون العلاقة بين السلطة و الأنظمة الإجتماعية مبنية على الإحترام فهذا هو الضمان للحفاظ على النظام و إستقراره وأحترام التسلسلات الهرمية القائمة .



وكانت المحاضرة الثانية عن الموازنة العامة وخطة التنمية الإقتصادية والحساب الختامى للدولة وحاضر فيها النائب محمود سامي، و تناول فيها الموازنة العامة والفرق بينها وبين خطط التنمية الإقتصادية.

وتناول عدد من النقاط الأساسية منها الإطار الدستورى للخطة والموازنة والمواد التى تتعلق بها بمجلسى النواب والشيوخ مثل المواد " 101 و 124 و125 و127 " بمجلس النواب والمادة " 249 " بمجلس الشيوخ . والإطار القانونى للخطة والموزانة " قانون المالية العامة الموحد ، قانون التخطيط العام "وكذلك مفهوم الموازنة العامة ومبادئ إعدادها وطرق عرضها والحساب الختامى .

كما تطرق " سامى " إلى دور الحزب المصرى الديمقراطى وتدخلات هيئاته البرلمانية ونوابه بمجلسى النواب والشيوخ فيما يخص الموازنة العامة متناولا أيضا الموازنة العامة فى ظل الديمقراطية الإجتماعية ورؤية الحزب للموزانة العامة وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

حضر التدريب النائبة ريهام عبد النبى عضو مجلس النواب و عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهية العليا وأمناء واعضاء الأمانات الجغرافية المختلفة بإشراف و رعاية أعضاء لجنة التنظيم.