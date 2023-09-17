الأفريقي للطائرة يهنئ مجلس ياسر قمر بنجاح الحدث القاري وفوز الفراعنة بالبطولة

تلقي مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر برقية تهنئة من قبل الاتحاد الافريقي للعبة بعد نجاح تنظيم مصر للبطولة الافريقية التى اقيمت في الفترة من 1 وحتى 14 ديسبمر الجارى.

ووجه مسئول الاتحاد الافريقي الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعد النجاح الكبير للبطولة بشهادة كل الوفود.

واعرب حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد ومدير البطولة التى اختتمت مؤخرًا بالقاهرة عن سعادته الكبيرة لنجاح اللجنة العليا برئاسة المهندس ياسر قمر في التنظيم وكذلك فوز مصر باللقب الافريقي بعد غياب عن منصة التتويج القاري لأكثر من 8 سنوات.

وكشف حسن عابد ان المجلس سيعقد اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة عدد من الامور الهامة ابرزها برامج المنتخبات القومية قبل المشاركات الرسمية المقبلة.

ووجه عابد الشكر لمجلس الإدارة على المجهود الكبير الذى طوال استضافة مصر للحدث الأفريقي.

كما وجه حسن عابد الشكر للجان العاملة بالبطولة مؤكدًا ان الجميع كان على قدر المسئولية مما كان له الأثر الايجابي في نجاح التنظيم والخروج بالبطولة بهذا الشكل المبهر.

جدير بالذكر ان البطولة الافريقية إقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزارء وبدعم متواصل من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية.

وضمت قائمة الفراعنة التى شاركت في البطولة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

ورأس البعثة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام

ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.