السيسي يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون.

وفي سياق آخر، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس محافظة بني سويف، حيث تفقد الرئيس السيسي عدداً من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء مركز ببا محافظة بني سويف.

وشملت المشروعات قطاعات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية لتوفير حياة كريمة لأهالي بني سويف، حيث تعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري إحدى أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.