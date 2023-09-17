زعيم كوريا الشمالية يختتم زيارته لروسيا ويغادر على متن قطاره المدرع

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 01:32 م

اختتم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، زيارته لروسيا، وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، بعد زيارة استمرت ستة أيام.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، /الأحد/ أن كيم جونغ أون استقل قطاره المدرع من محطة قطارات في مقاطعة بريموريه في أقصى الشرق الروسي على الحدود مع كوريا الشمالية، حيث أُقيم له حفل وداع.

وأضافت أنه كان بين مودعي كيم، السفير الروسي لدى بيونج يانج، ألكسندر ماتسيجورا، وحاكم إقليم بريموريه أوليج كوجيمياكو.

يذكر أن كيم زار خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي، عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، كما التقى خلال زيارته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.