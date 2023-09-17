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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انهيار عقار خالٍ من السكان في العمرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فوجئ أهالي منطقة العمرانية بانهار عقار خالٍ من السكان، مما أدى لمصرع فتاة تقيم بالعقار المجاور نتيجة سقوط أجزاء من العقار عليها، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد انهيار عقار بمنطقة العمرانية، انتقل على الفور رجال المباحث والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أنه عقار خالي من السكان تعرض لانهيار، وسقطت أجزاء منه على فتاة تقيم بعقار مجاور، مما أسفر عن مصرعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع مسؤولي محافظة الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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