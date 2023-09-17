انهيار عقار خالٍ من السكان في العمرانية

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 02:20 ص

فوجئ أهالي منطقة العمرانية بانهار عقار خالٍ من السكان، مما أدى لمصرع فتاة تقيم بالعقار المجاور نتيجة سقوط أجزاء من العقار عليها، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد انهيار عقار بمنطقة العمرانية، انتقل على الفور رجال المباحث والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أنه عقار خالي من السكان تعرض لانهيار، وسقطت أجزاء منه على فتاة تقيم بعقار مجاور، مما أسفر عن مصرعها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع مسؤولي محافظة الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.