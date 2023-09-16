مصريين بلا حدود تنظم منتدى"شركاء من أجل بيئة تعليمية آمنة " بأسوان

نظمت مؤسسة مصريين بلا حدود، المنتدى الحواري الثالث بعنوان "شركاء من أجل بيئة تعليمية آمنة " ،بمحافظة اسوان لمناقشة دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل البيئة المدرسية، حيث ان تناول المنتدى وجهات نظر متعددة من ممثلين وممثلات منظمات المجتمع المدني والأكاديميين من أستاذة كليتي التربية والخدمة الاجتماعية والتربويين من ممثلي مديرية التربية والتعليم و بحضور الكاتبة عزة كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية والتى ألقت الضوء من خلال مداخلتها كخبيرة فى فلسفة التعليم على السياسات التربوية الحساسة للنوع الاجتماعى بين تحديات الحق في التعليم والواقع.



من جانبها أكدت " وسام الشريف" رئيس مؤسسة مصريين بلا حدود ونائب رئيس الحملة العربية للتعليم للجميع، أن العمل الجاد على إصلاح التعليم والتركيز على جودة مخرجاته الإجتماعيه والثقافية هو حجر الزاوية للنهوض بالجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها،مشددة علي أهمية دور المجتمع المدني وايلاء الاهتمام بإفراد مساحة أوسع له كشريك يمكنه الإسهام بقوه فى عملية التطوير المأمولة لملف التعليم.



من جانبه اشار الدكتور محمود مرتضى الخبير فى مجال التخطيط الاستراتيجي ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية ، الى تعزيز المخرجات الاجتماعية والثقافية للتعليم ودور هذه المخرجات فى عملية إصلاح التعليم،

وتناول أهم التجارب التى تقودها منظمات المجتمع المدني العاملة في الحقل التربوي .