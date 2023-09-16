"نهضة مصر" و"العبيكان" توقعان شراكة للتوسع في التعليم الرقمي

أعلنت مجموعة نهضة مصر ومجموعة العبيكان للاستثمار توقيع مذكرة تفاهم تمهيدًا لشراكة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحسين المشهد التعليمي في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. تركز هذه الشراكة على تعزيز قدرات ومهارات الطلاب والشباب من خلال تقديم تجارب تعليمية مبتكرة ومتطورة واستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

تتضمن مجالات التعاون بين المؤسستين تطوير المحتوى التعليمي والمناهج الدراسية الحديثة التي تركز على تنمية مهارات الطلاب المستقبلية. سيشمل الاتفاق أيضًا التحول الرقمي في التعليم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب تعليمية فردية وتفاعلية للمتعلمين. ستدعم هذه الشراكة أيضًا ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتجهيز الشباب بالمهارات اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة. ونظرًا لأن مصر والسعودية تعدان من الدول الرائدة في المنطقة من حيث حجم ونمو قطاع التعليم، فإن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة لتطوير التعليم في الدول العربية والأفريقية الأخرى.

كما ستستفيد المؤسستان من إمكانياتهما في طباعة وإنتاج مواد تعليمية متنوعة باستخدام مرافقهما الحديثة. تعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تغيير مشهد التعليم في المنطقة وتوفير فرص تعليمية مبتكرة للشباب والمتعلمين.

قال المهندس عبد الله العبيكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار: "تمثل الشراكة الاستراتيجية بين العبيكان ونهضة مصر خطوة هامة نحو تغيير مسار التعليم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونحن نطمح في تقديم تجربة تعليمية شاملة تعود بالفائدة على الطلاب والمؤسسات التعليمية على حد سواء".

من جانبها، قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر: "تعد هذه الشراكة فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم والدخول في أسواق جديدة، وستمكننا من تنفيذ مشاريع تعليمية ضخمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة".