ads
السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرهان وموسيفيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين السودان وأوغندا

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بالقصر الرئاسي بمدينة عتيبي، مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي وصل اليوم إلى أوغندا في زيارة رسمية، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي بالسودان - في بيان اليوم - إن رئيس المجلس السيادة أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الأوغندي تعلقت بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع آفاق التعاون المشترك بين السودان وأوغندا خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات متميزة ومصالح مشتركة. 
كما عقد الجانبان السوداني والأوغندي مباحثات مشتركة تناولت كافة أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يعود بالمنفعة لشعبي البلدين. 

ads
الرئيس الأوغندي السودان عبد الفتاح البرهان
ads