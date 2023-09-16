البرهان وموسيفيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين السودان وأوغندا

بحث الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بالقصر الرئاسي بمدينة عتيبي، مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي وصل اليوم إلى أوغندا في زيارة رسمية، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي بالسودان - في بيان اليوم - إن رئيس المجلس السيادة أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الأوغندي تعلقت بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع آفاق التعاون المشترك بين السودان وأوغندا خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات متميزة ومصالح مشتركة.

كما عقد الجانبان السوداني والأوغندي مباحثات مشتركة تناولت كافة أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يعود بالمنفعة لشعبي البلدين.