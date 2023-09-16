أشرف رشاد: خطاب السيسي يتميز بالتوقيت المناسب.. وقراراته تؤكد قوة الدولة

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن خطاب الرئيس السيسي يتميز دومًا بالدقة والمصداقية والتوقيت المناسب الذي يضفي مزيد من الطمأنة للمصريين.

وأكد "رشاد" في تصريحات له، أن قرارات الرئيس اليوم الخاصة بزيادة الرواتب وعلاوات غلاء المعيشة بمثابة رسالة طمأنة على قوة الدولة وتماسك اقتصادها، وحرصها على تخفيف حدة المرحلة والظروف الاقتصادية المحيطة بالعالم كله.

وأشار رشاد، إلى أن القرارات تحمل في دلالاتها العديد من الرسائل الإيجابية التي تؤكد أن مشروعنا الوطني يسير بخطى ثابتة، وأن الدولة تقف بالمرصاد لكل مروجي الشائعات ومثيري الفتن الذي يحاولون احباط المصريين.

وأوضح أن هذه القرارات سيكون لها مردود ايجابي كبير للغاية على جموع المصريين وستدفعهم نحو بذل مزيد من الجهد والعرق لاستكمال بناء وطنهم..