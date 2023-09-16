وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير المعسكر الدائم الدولي للشباب بالإسماعيلية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفقد الأعمال النهائية من تطوير المعسكر الدائم الدولى للشباب "معسكر القرش".

ووجه وزير الشباب والرياضة بتغيير المسمى للمعسكر ليصبح مركز الإبداع والتعلم الشبابي "كامب القرش" .

ونوه صبحي بأننا قد حرصنا فى أعمال التطوير الخاصة بمعسكر القرش على رفع كفاءة المعسكر الدائم للشباب بمحافظة الإسماعيلية (كامب القرش)، والذي يقام على مساحة ٣٩ ألف متر مربع والذي يعادل ٩ فدان و٧ قيراط.

وقد تمت الأعمال التطوير المعسكر الدولى الدائم بتحمل مالي كامل من قبل وزارة الشباب والرياضة.

واشتملت أعمال التطوير علي ملعب كرة قدم قانونى والذي يشتمل على مدرجات وغرف لخلع الملابس وملعب خماسى وعدد " ٢ " ملعب بادل ومجمع حمام سباحة يشمل حمام سباحة نصف اولمبي وحمام سباحة أطفال بالاضافة الى قاعة مؤتمرات تتسع ل ٢٥٠ فرد ومبنى إدارى وجناح انشطة لتنس طاولة والبلياردو وورش عمل فنية ومبنى للجيم ومبنى للاقامة والاعاشة والعديد من الاجنحة المجهزة تجهيز مميز لاستضافة الافراد ومطعم كبير ومسجد.

وأكد صبحي على أن الشباب المصري يحظى بدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم واهتمامه وتركيزه الدائم والمستمر لتلبيه كافة مطالبهم وخاصة ما يتعلق بتوفير ممارسه كافة الانشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية لجميع الأعمار.

وأشار وزير الشباب والرياضة الى دور الوزارة وحرصها على قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة بدورها بتقديم الخدمات المميزة لشباب مصر من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية وتقديم الخدمات المتنوعة من رياضية وثقافية وفنية واجتماعية وعلى جميع الأصعدة من اجل تلبية وتطوير مهارات ورغبات الشباب المصري .

رافق الوزير فى جولته التفقدية المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد انيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية والدكتورة نائلة طولان مركز استشارات وبحوث التنمية جامعة القاهرة ومحمد عبد النبي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية ومحمد عبد المنعم مدير عام الإنشاءات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة وسامي عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية.