حبس المتهم بقتل قريبته المسنة لسرقتها بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسنة لقيت مصرعها على يد أحد أقاربها لسرقتها بالإكراه، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه وفاة والدته والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة سكنها.

أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة أحد أقارب المجنى عليها - مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة واستولى على مبلغ مالي من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب، وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.