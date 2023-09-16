الفرامل انقطعت.. تفاصيل حادث دهس "تريلا" سيارتين بالزيتون

كشفت تحقيقات نيابة الزيتون اليوم مع سائق سيارة “تريلا ” تسبب في دهس سيارتين ودراجة نارية اثناء نزوله من أعلى كوبرى ابن الحكم اتجاة الميدان بدائرة القسم ، ونتج عن الحادث مصرع واصابة شخصين ، حيث تبين بان قائد السيارة فوجي بتعطل الفرامل من اسفل قدمه مما ادي الي فقدانه السيطرة علي السيارة ونتج عن ذلك اصطدامه بسيارتين ودراجة بخارية “ موتوسيكل ” ونتج عن ذلك مصرع قائد الدراجة النارية ، وامرت بالتصريح بدفن جثة الضحية والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وقروت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات .

كانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بميدان حلمية الزيتون.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين ان سائق سيارة نقل (تريلا) فقد السيطرة عليها أثناء نزوله من أعلى كوبرى ابن الحكم اتجاة الميدان فاصطدم ب بسيارتين متوقفتين وموتوسيكل عليه رجل وابنه مما تسبب فى وفاة الرجل واصابة إبنه، ودلت التحريات ان السائق كان يحاول تفادى سيارة أخرى قبل الحادث لكنه اصطدم بسيارتين وموتوسيكل.

وتم ضبط سائق السيارة النقل المتسببة فى الحادث وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.