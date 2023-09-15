المفتي: إطلاق العنان للتجارب العلمية السلبية لها مضار على الإنسانية .. فيديو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الشرع الشريف لا يعرف الخصومة أو الصدام مع التجارب العلمية ولا البحث العلمي ولا يوجد سقف لهذا البحث ما دام لا يتعارض الأمر مع الشرع الشريف، فالدين ينطلق من عقل منضبط، ومن يطالع جهود علماء المسلمين في مختلف العلوم الدنيوية يدرك ذلك واضحًا جليًّا.

ونبَّه المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد ، على أنه لا يوجد فصل بين علوم الشريعة والعلوم الأخرى كعلوم التكنولوجيا وتقنيات الفضاء الإلكتروني، ولكن يجب أن يكون العلم والبحث العلمي واستخدام مخرجاتهما منضبطًا بضوابط شرعية.

وتابع: إطلاق العنان للتجارب العلمية السلبية لها مضار متعددة على الإنسانية جمعاء؛ فقد استفاد الفقهاء قديمًا وحديثًا من هذه العلوم، بل أبدعوا فيها انطلاقًا من العلوم الشرعية ورغبة في إفادة المسلمين.

وردا على سؤال ورد إلى المفتي جاء نصه «هل تضرر من الفضاء الإلكتروني»؟ قال: نعم، لقد تضررت كغيري من سلبياته واستفدت من إيجابياته، مشيرًا إلى أن العالم كله تأخر كثيرًا في مواجهة المحتوى الضار ومنها الشائعات والأخبار الكاذبة، بل والفتاوى المتطرفة والشاذة.