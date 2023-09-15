اتحاد العاصمة يهزم الأهلي ويتوج بطلًا للسوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “الملك فهد الدولي” بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

سجل هدف اتحاد العاصمة الجزائري واللقاء الوحيد اللاعب زين الدين بلعيد في الدقيقة 42 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية “الفيديو” بعد تدخل قوي من مروان عطية ضد لاعب اتحاد العاصمة.

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للاهلي عدد من التغييرات لتنشيط الفريق وتسجيل هدف التعادل حيث دفع بكل من بيرسي تاو ووصلاح محسن ومجدي أفشه وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم بدلا من مروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وأمام عاشور ومحمود كهربا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة- علي معلول

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - محمود كهربا.

تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

خط الدفاع: زين الدين بلعيد – نبيل لعمارة – أدم عليليات – سعدي رضواني.

خط الوسط: أسامة شيتة – براهيم بن زازا – توميسانج أوريبوني.

خط الهجوم: إسماعيل بلقاسمي – نور الإسلام فتوحي – خالد بوسليو.

يشارك النادي الأهلي في السوبر الأفريقي للمرة الـ11 في تاريخه حيث سبق وخاض 10 مواجهات في السوبر الأفريقي، توج بـ8 ألقاب وخسر مباراتين فقط.

بينما يلعب اتحاد العاصمة في السوبر الافريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.