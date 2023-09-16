أمريكا لا تعرف الرقص.. بوتين: روسيا لم ترفض التفاوض بشأن أوكرانيا.. مزاعم قبول متطوعين كوريين شماليين فى الحرب "هراء".. و300 ألف من شعبنا سجلوا للمشاركة بالعملية العسكرية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا، وإذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة.

وأضاف بوتين، في تصريح خلال لقائه بنظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الجمعة في سوتشي، "لقد قلت بالفعل عن هذا: لم نرفض المفاوضات قط، لذلك، من فضلكم، إذا أراد الجانب الآخر، فليقولوا ذلك صراحة"، مضيفًا: "ها أنا أقولها، ولكن من الجانب الآخر لا نسمع شيئا".

ووصل ألكسندر لوكاشينكو إلى روسيا، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، التي أعلنت أن المحادثات مع بوتين ستتركز على الأجندة الدولية والقضايا الإقليمية، وسيناقش الزعيمان أيضًا الاقتصاد، وتحديدًا الصناعة والزراعة والقطاعات الأخرى، فضلا عن الجهود المشتركة لاستبدال الواردات".

ووصف بوتين مزاعم الغرب حول "قبول متطوعين من كوريا الشمالية" للقتال في العملية العسكرية الروسية الخاصة بـ"الهراء". وفى المقابل، أكد أن روسيا رصدت وجود مدربين أجانب مع الجانب الأوكرانى في ساحات القتال، وقد تم أسر عدد منهم منذ أيام. وأوضح بوتين أن ٣٠٠ ألف متطوع من الشعب الروسى سجلوا أنفسهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا. وتعليقا على التصريحات الغربية حول زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى روسيا، وقال بوتين: "نحن لا نخلق أي تهديدات لأي أحد، كل التكهنات محض هراء، وكوريا الشمالية دولة جارة لروسيا".

وأضاف الرئيس الروسي ردا على التصريحات الصادرة من واشنطن التي تحدثت أن أوكرانيا والولايات المتحدة "سوف ترقصان التانجو يوما ما": إن الولايات المتحدة نفسها لا تعرف كيف ترقص، هم يتعاملون فقط بلغة الأسلحة والتهديدات". وأدانت روسيا، مرارا وتكرارا، محاولات الغرب تأجيج الصراع من خلال تزويد كييف بمختلف أنواع الأسلحة المتطورة، وأكدت أن ذلك سيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع ومزيد من التدمير لأوكرانيا.