دورة تدريبية حول الإستفادة من محاصيل الحبوب كبدائل للقمح فى إنتاج الخبز

ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية برنامج تدريبى قطرى بعنوان " الإستفادة من محاصيل الحبوب المختلفة كبدائل للقمح فى إنتاج الخبز ومنتجات المخابز" لعدد 30 مشاركاً من العاملين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ومصانع الأغذية التى تعمل فى مجال المخبوزات .

وقال دكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن الحبوب ومنتجاتها (الخبز ومنتجات المخابز) تعتبر مكون اساسى فى وجبات المواطن المصرى على مدار اليوم و عليه فأنه من الضرورى نقل الخبرات والتقنيات الحديثة فى تصنيع الخبز ومنتجات المخابز للعاملين فى هذا القطاع حيث تهدف الدورة الى التعرف على الأهمية الغذائية والاقتصادية لمنتجات المخابز المختلفة بما فى ذلك منتجات المخابز التى تلائم بعض الفئات الحساسة أو الخاصة مثل مرضى حساسية الجلوتين ومرضى التوحد ومرضى الفينيل كيتونوريا والتى يتم تصنيعها بمواصفات خاصة.

وتلقى الدورة الضوء على القيمة الغذائية و النواحى التكنولوجية والإقتصادية لأنواع الحبوب البديلة من الإنتاج المحلى التى يمكن استخدامها فى انتاج الخبز البلدى بالخلط بنسب مختلفة مع دقيق القمح و الأمر الذى يؤدى بدوره الى تقليل فاتورة الإستيراد من القمح.

وكذلك التعرف على الأهمية التكنولوجية لتقدير الخواص الريولوجية لدقيق القمح والدقيق المركب، و التعرف على العوامل الموثرة على استخدام دقيق الحبوب المختلفة فى انتاج الخبز البلدى من الناحية التكنولوجية والقيمة الغذائية للخبز البلدي.

من جانبة أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن الدورة تهدف أيضا إلى إكساب المتدربين المهارات التصنيعية اللازمة لتصنيع الخبز و العجائن الغذائية المختلفة و رفع الوعى التغذوى للمستهلكين بالقيمة الغذائية و الصحية للخبز و منتجات المخابز الناتجة من مخلوط الدقيق للحبوب المختلفة والتعرف على الأهمية الصحية والتغذوية للالياف الغذائية ودورها فى التغذية وعلاج العديد من الأمراض، إضافة الي توضيح القيمة الغذائية والحيوية للتمور و لجنين الحبوب وكيفية استخدامهم فى إعداد مخبوزات صحية و عالية القيمة الغذائية ، وأيضا التعرف على تاثير عملية الإنبات على القيمة الغذائية و الحيوية للحبوب ومنتجات المخابر التى يتم تصنيعها من الحبوب المنبتة .

وتهدف الى إكساب المتدربين خبرة فى انتاج منتجات المخابز لبعض الفئات الخاصة مثل مرضى حساسية الجلوتين ومرضى التوحد ومرض الفينيل كيتونوريا و تعظيم الإستفادة من المنتجات الثانوية لطحن حبوب القمح و استخدمها فى تصنيع منتجات وظيفية.