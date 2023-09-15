تفاصيل أغاني الليثي وشيبة و شئلشة بفيلم "حمص وحلاوه"

قارب المخرج أحمد البدري من الانتهاء من تصوير احداث فيلمه الجديد “حمص وحلاوة”، وهو العمل الذي يجمع عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي وعلى رأسهم محمود الليثي وعبدالباسط حموده واحمد شيبة؛ إذ انتهى المطرب الشعبي طارق شئلشة من تسجيل عملين غنائيين ضمن احداث الفيلم اولهما يحمل اسم “كدابين” مع المطرب احمد شيبة وهي من كلمات محمود العربي ووليد رياض، ألحان: منعم، وتوزيع: اسلام شيبسي، وقد تم الانتهاء من تسجيلها منذ ايام قليلة .

كما يشارك طارق خلال أحداث العمل بأغنيه مع المطرب محمود الليثي حمل اسم “يا عبده”، وهي تريو بينه وبين الليثي والمطربة يسرا، وسيتم طرحها داخل احداث العمل كأحد الاغاني الدعائية للفيلم .

ويتناول العمل قصه 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق تقابلهم فنانة خلال أحداث الفيلم وتقع بينهم قصة حب من طرف واحد.

ودخل الفيلم مرحلة المونتاج من قبل مخرجه احمد البدري وأصبح جاهز بشكل كبير للعرض خلال الايام المقبلة، وهو من بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمود الليثى ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى، تأليف سيد السبكى .

ويذكر أن اسم "حمص وحلاوة" مقتبس من شخصيات فيلم "سمع هس" والذى قدمه المخرج شريف عرفة عام 1991، وكان من تأليف مهر عواد وبطولة ممدوح عبدالعليم وليلى علوى وأحمد بدير وحسن كامى وحقق نجاحًا كبيرًا.