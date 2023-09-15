الكنيسة الإنجيلية تودع الشيخ مفيد إبراهيم سعيد

رحل الشيخ الدكتور مفيد ابراهيم سعيد شيخ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة ونجل عملاق المنبر الانجيلي المشيخي القس ابراهيم سعيد راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

ومن المقرر ان تودع الكنيسة الراحل يوم الأحد المقبل ١٧/ ٩ في تمام الساعة ١ ظهرًا بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة،

والعزاء يوم الاثنين الموافق ٩/١٨ في تمام الساعة ٦-٩.٣٠ مساءً.

الجدير بالذكر أن مفيد ابراهيم سعيد بروفسور مصري واستاذ الجراحه بكلية الطب القصر العينى مواليد 25 ابريل 1930 - القاهرة.

حصل علي الدكتوراه جراحة عامة من جامعة القاهرة 1958

كان يشغل مقعد نائب للجراحة العامة فى القصر العيني 1955

عمل كباحث فى وحدة الابحاث الطبية التابعة للبحرية الامريكية 1959

كما عمل كمدرس للجراحة العامة فى القصر العيني 1967

كما عمل كاستاذ الجراحة العامة 1970، ورئيس اقسام الجراحة فى كلية طب جامعة القاهرة من 1989

عضو اللجنة العامة لترقية اساتذة الجراحة، عضو لجنة الدراسات العليا فى قصر العيني

، عضو كلية الجراحين الدولية