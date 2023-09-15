واتس آب تنفي اعتماد الإعلانات لزيادة الإيرادات عبر التطبيق

نفى الرئيس التنفيذي لشركة واتس آب، اليوم الجمعة، تقريرا لصحيفة فاينانشال تايمز، قال إن المنصة تدرس إمكانية وضع إعلانات، في طريقها لزيادة الإيرادات.

وقال ويل كاثكارت رئيس واتس آب في منشور على منصة إكس: "تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح. نحن لا نفعل هذا".

وذكر التقرير أن فرق العمل في ميتا مالكة التطبيق، تبحث عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتس آب، لكن لم تتخذ قرارات نهائية، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت الصحيفة أن ميتا تبحث إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق دون إعلانات.

وأشارت إلى أن آخرين داخل الشركة عارضوا هذه الخطوة.

واشترت فيس بوك، التي تحولت إلى ميتا لاحقا واتس آب، الذي كان دائما مجانيا، في 2014 مقابل 19 مليار دولار.