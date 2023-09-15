كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم يواصل تألقه علي المسرح الروماني

قدمت فرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، عرضا فنيا علي المسرح الروماني بميدان السواقي بالفيوم، قدمت خلاله باقة من الأغاني المتنوعة الفردية والجماعية، وسط حضور جماهيري كبير،ضمن مبادرة '' ثقافتنا في إجازتنا '' التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي .

فيما عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان '' تنظيم وقت الدراسة وتحقيق الأهداف الدراسية''، تحدث خلالها حاتم عبد العظيم أمين المكتبة، حول أهمية تنظيم الوقت والاستفادة من وقت الفراغ خاصة فى أيام الدراسة، لتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت وتحقيق الأهداف، كما أكد علي أهمية تحديد الأهداف وترتيبها من حيث الأولوية للبدء بالأهداف حسب أهميتها، وقيمة الوقت اللازم لتحقيقها.

بينما نظم نادى الطفل ببيت ثقافة اطسا ورشة حكى لقصة بعنوان '' اليتيم '' تأليف عبد الحميد جودة السحار، نفذتها نجاة شعبان أخصائي الطفل بالموقع، وذلك بحضانة الفاروق باطسا، تناقش القصة جانبا من سيرة حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلي صفاته الحميدة، وأخلاقه الكريمة التي يجب أن نقتدي بها.