قتيل أمام مسجد.. استعجال التحريات في العثور على جثه شاب بأحد الشوارع بالعياط

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول العثور على جثة شاب ملقاه أمام أحد المساجد بقرية القطورى التابعة لمركز العياط، وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة لمعرفة ملابسات وفاته، والاستعلام عن هوية الشخص المتوفى، وتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة.

وكان مركز شرطة العياط قد تلقى بلاغا من غرفة علميات النجدة من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب، أمام إحدى المساجد على طريق مصر أسيوط الزراعي بقرية القطورى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب قتل في ظروف غامضة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.