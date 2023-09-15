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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«الشعب الجمهوري» يحتفل بـ عيد الفلاح بأمانة محافظة المنيا

الشعب الجمهوري يحتفل
الشعب الجمهوري يحتفل ب(عيد الفلاح) بأمانة محافظة المنيا
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نظم حزب الشعب الجمهوري أمانة محافظة المنيا تحت رعاية  محمد  حتة أمين عام المحافظة وعمر الكاشف أمين عام  التنظيم، والدكتور عادل عبدالله أمين لجنة الزراعة والري بالمحافظة وعميد كلية الزراعة السابق احتفالية بمناسبة عيد الفلاح حيث تم تكريم مجموعة من المزارعين والفلاحين المتميزين في عيدهم. 

كما تم تكريم عدد من  مهندسي الزراعة والرى ، حيث استهل الحفل بكلمة  أمين عام المحافظة، ثم تلا ذلك توزيع الدروع وشهادات التقدير، كما عقد على هامش هذه الاحتفالية ندوة تثقيفية للمزارعين  حول أنظمة الري الحديثة ودورها في ترشيد استخدام المياه نظمتها أمانة مركز المنيا بقيادة  المحاسب أحمد الصياد أمين المركز وحاضر فيها الدكتور أحمد حسام مدرس الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة المنيا والذي أوضح للمزارعين أهمية استخدام أساليب الري الحديثة ودورها في زيادة الإنتاج وتوفير المياه. 
حضر الاحتفالية والندوة الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا والمهندس محمد خلف مدير عام الشؤون الزراعية  والمهندس إسماعيل سمور نقيب الزراعيين بالمنيا  والمهندسة فاطمة عبد الوهاب  بري المنيا، ولفيف من أعضاء هيئة مكتب المحافظة والقيادات الحزب. 
يأتي ذلك في إطار حرص الحزب على دعم الدولة والنهوض بالزراعة والري لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

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حزب الشعب الجمهوري محافظة المنيا مناسبة عيد الفلاح ندوة تثقيفية نقيب الزراعيين
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