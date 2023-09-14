ضبط عاطل خلال ترويجه هيروين فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة محافظة الدقهلية من ضبط عاطل بقرية أويش الحجر وبحوزته 300 جرام لمخدر الهيروين وذلك خلال قيمه بترويجها على عملائه بنطاق القرية وبمواجهتة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بشأن جهود الحملة المكبرة التي شنها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث المركز ومعاونيه لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها بالطريق العام والمقاهي.

تمكنت الحملة من ضبط "أحمد ح.ع.ع"،33 عاما، عاطل، ومقيم قرية أويش الحجر مركز المنصورة، وبحوزته 300 جرام لمخدر الهيروين، قبل قيامه بترويجها على عملائه وسلاح أبيض "مطواه" ومبلغ مالي 70 جنيه.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.