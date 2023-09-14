محمد صلاح يغادر القائمة النهائية لـ "ذا بيست 2023"

خرج الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، من قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة "ذا بيست 2023".

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة اللاعبين المرشحين، لحصد جائزة «ذا بيست 2023» التي شهدت تواجد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

كما تواجد بيرناردو سيلفا وجوليان ألفاريز و كيفن دي بروين ورودريجو، لاعبي مان سيتي، ومارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي، وإلكاي جوندوجان لاعب برشلونة الحالي، وكفاراتسيخيليا لاعب نابولي، وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي وديكلان رايس لاعب أرسنال.