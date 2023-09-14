وزير الشباب يهنئ يمني عياد كأول لاعبة في الملاكمة تتأهل إلي أوليمبياد باريس

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة القلبية إلي لاعبة المنتخب المصري للملاكمة يمني عياد، بعد فوزها على لاعبة الجزائر فاطمة عبدالقادر بنصف نهائي وزن 54 كجم ببطولة افريقيا، وتأهلها رسميًا إلي أوليمبياد باريس، كأول لاعبة مصرية تتأهل في الملاكمة.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل.

وبذلك يرتفع عدد المصريين المتأهلين الى أولمبياد باريس 2024 إلى (38) لاعب ولاعبة، كرة القدم (18)، السباحة التوقيعية (8)، تنس الطاولة (6)، الخماسي الحديث (3) الرماية (1) السباحة (1)، والملاكمة(1).