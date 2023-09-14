توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأوقاف و20 ألف شنطة مواد غذائية بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبو زيد، اليوم الخميس، بتوزيع 2 طن لحوم من صكوك وزارة الأوقاف و20 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ( تكافل وكرامة ) بمراكز المحافظة التسعة.

وذلك وفقا للجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من فضيلة الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، ويأتي ذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف.

وبدأت مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم اللحوم والمساعدات الغذائية للوحدات المحلية حسب حصة كل مركز من المراكز التسعة وفقا لكشوف المستحقين بقاعدة البيانات المسجلة بالمديرية، للتأكد من وصول اللحوم إلى مستحقيها تحت إشراف الوحدات المحلية وإدارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي بكل مركز، عقب عمليات حصر الأسماء وفق دراسات الحالات المستحقة من قبل اللجنة التى يرأسها نائب المحافظ وعضوية وكيلى وزارة الأوقاف والتضامن واللجان الفرعية التابعة لها بالوحدة المحلية على مستوى المحافظة لضمان والتراحم والمواد الغذائية إلى مستحقيها.

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