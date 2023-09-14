النمر: استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد وموسم الشتاء بأشمون

عقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا برؤساء الوحدات المحلية القروية، وعدد من القيادات التنفيذية بأشمون وذلك ضمن استعدادات مركز أشمون للعام الدراسي الجديد وموسم الشتاء والذي عقد بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون، بحضور رمضان محمدي، وسعيد أبو السعود نائبي رئيس المدينة، ويسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من مدير الادارات المعنية بأشمون.

استهل النمر الإجتماع بتقديم التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، والمولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

وخلال الاجتماع شدد النمر علي مراجعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة وكشافات الإنارة وتجديد الأعمدة المتهالكة بنطاق مركز أشمون بالتنسيق مع شبكة كهرباء أشمون والتأكد من مراعاه كافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظًا علي سلامة المواطنين.

كما وجه بمراجعة كافة المعدات وسيارات الكسح وشفط المياة التابعة لشركة المياه والصرف الصحي بأشمون، وكذا القيام بنظافة وتطهير بالوعات صرف الأمطار إستعدادًا للتعامل الفوري مع أي أحداث أو أزمات طارئة من أمطار وسيول والوقوف على الجاهزية التامة لمجابهة موسم الشتاء، وذلك في إطار إستعدادات مركز أشمون لإستقبال موسم الشتاء، كما تم التشديد علي إستمرار مرور لجان التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة أشمون والإدارة التعليمية لمتابعة الإستعدادات والتجهيزات النهائية بكافة المدارس للعام الدراسي الجديد والتأكد من الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية والتأكد من النظافة العامة بالمدارس باستخدام جميع أدوات النظافة، وكذا التأكد من كافة الشبكات والتوصيلات الكهربائية بكافة المدارس للاطمئنان من توافر كافة شروط ومواصفات السلامة بها، وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على الصحة العامة لأبناءنا الطلاب، كما تم التشديد بضرورة التأكيد علي الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس لتكون جاهزة لإستقبال الطلاب خلال بداية العام الدراسي الجديد والذي من المقرر إنطلاقة أواخر شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا علي حرصه الدائم لتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للنهوض والارتقاء بمستوي العملية التعليمية بمركز أشمون.

وخلال الاجتماع أيضًا وجه النمر بالمتابعة الدورية لتنفيذ إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة القطاعات والمنشآت العامة والمصالح الحكومية، كما وجه بإستمرار تكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية علي الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الإحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين، والتفاعل الفوري مع أي بلاغات والسيطرة علي الأسواق لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد النمر علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإرتقاء بمنطومة النظافة ورفع تجمعات القمامة بإستمرار والإهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين وإستمرار أعمال التطوير والتجميل، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية، موجها بضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات وتنفيذ الازالة الفورية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظًا حقوق الدولة وسيادة القانون.

وفي نهاية الاجتماع وجه النمر بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري أشمون وتذليل كافة العقبات وتقديم الدعم الكامل لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة،والتواصل الدائم مع المواطنين والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم والعمل حلها ميدانيًا، للارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم لأهالي مركز أشمون.