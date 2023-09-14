مفاجأة جديدة لأصحاب السيناريوهات الفائزة بجوائز مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، عن مفاجأة للشباب من صناع السينما المشاركين في فعاليات دورته الأول، والتي تقام في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة.



وصرح الباسوسي، بأن إدارة المهرجات اتفقت مع مؤسسة ملليميتر السعودية برئاسة أحمد باديب على رعاية أصحاب السيناريوهات الفائزة في مسابقات المهرجان الثلاثة، وتطوير ودعم أنتاج مشروعاتهم الفنية الأخرى لتكون جاهزة للعرض في دورات المهرجان المقبلة، فضلا عن اتاجة المجال لمشاركتها في مهرجانات أخرى حول العالم.



وأشار رئيس الغردقة السينمائي، إلي أن الهدف من هذا التعاون مع المؤسسة السعودية هو إستمرار التواجد الفنى بأفلام الفائزين الجديدة فى كل مهرجانات العالم.



من جانبها، أشارت الكاتبة عبير سمكري المسئولة بمؤسسة ملليميتر، إلي حرصهم على دعم سينما الشباب وتوجيه كافة الدعم للتجارب الجديدة لشباب المبدعين، لافتة إلي سعادتها بالمشاركة في مهرجان الغردقة والذي يحمل رسائل إبداعية في هذا السياق، موجهة الشكر لإدارة المهرجان، ومؤكدة علي إستمرار التعاون معها في دعم سينما الشباب.



تنظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية المتخصصة، ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة .

يقام المهرجان برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ومجموعة صن رايز وإير كايرو وترافلوكس ترافل وساند سيتى وبلو وافز.