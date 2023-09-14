تعرف على أرقام الدوري السعودي قبل التوقف الدولي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، مساء غد الجمعة، نحو منافسات الدورى السعودى لكرة القدم للمحترفيين "روشن"، والذى يعود بعد التوقف الدولى، الذى ضرب جميع الدوريات على مستوى العالم.

وشهدت الجولات الأخيره للدورى السعودى نتائج كبيرة غيرت من ترتيب الفرق فى قائمة المسابقه، والتى كانت أبرزها النصر، والهلال.

كما شهد ترتيب الهدافين تغير كبير فى الأسابيع الأخيره نظرًا لغزارة الأهداف التى تم تسجيلها من قبل اللاعبين.



- وجاء ترتيب الفرق فى الدورى السعودى كالتالى:



1 - الهلال - 13 نقطة.

2 - التعاون - 13 نقطة.

3 - الاتحاد - 12 نقطة.

4 - الأهلي - 12 نقطه.

5 - الاتفاق - 10 نقطة.

6 - النصر - 9 نقاط.

7 - الفتح - 8 نقاط.

8 - الفيحاء - 6 نقاط.

9 - الوحدة - 6 نقاط.

10 - أبها - 6 نقاط.

11 - الطائي - 6 نقاط.

12 - الخليج - 5 نقاط.

13 - الأخدود - 4 نقاط.

14 - الرائد - 4 نقاط.

15 - الرياض - 4 نقاط.

16 - ضمك - 3 نقاط.

17 - الشباب - 2 نقاط.

18 - الحزم - 2 نقاط.



- وجاءت قائمة الهدافين:



1- كريستيانو رونالدو - النصر - 6 أهداف.

2- عبد الرزاق حمد الله - الاتحاد - 5 أهداف.

3- ساديو مانى - النصر - 5 أهداف.

4- فراس البريكان - الفتح - 4 أهداف.

5- سالم الدوسري - الهلال - 4 أهداف.

6- الكسندر ميتروفيتش - الهلال - 4 أهداف.

7- مالكوم دي أوليفيرا - الهلال - 4 أهداف.