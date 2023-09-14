«الإفتاء» تستطلع اليوم هلال شهر ربيع الأول

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، بعد غروب الشمس هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الدار عبر حسابها الرسمي علي موقع "فيس بوك"، اليوم بإذن الله تعالى تستطلع هلال شهر ربيع الأول، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلّ على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ربيع الأول من عدمه، اليوم الخميس الـ 29 من شهر صفر لعام 1445 هجرية، الـ 14 من سبتمبر لعام 2023، بعد صلاة المغرب.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن موعد غرة هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، وموعد المولد النبوي الشريف لعام 2023.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيانه، أن هلال شهر ربيع الأول يولد مع غروب شمس يوم الخميس الـ 29 من شهر صفر "يوم الرؤية" بالقاهرة ودول العالم العربي.

وأشارت إلى أنه بذلك، يكون الجمعة الـ 15 من سبتمبر لعام 2023 هو أول أيام شهر صفر لعام 1445 هجرية، وأن الأربعاء الـ 12 من شهر ربيع الأول هو موعد المولد النبوي الشريف 2023.