بشرى تنهمر في بكاء شديد بسبب سؤال عن "سرطان الثدي"

انخرطت الفنانة المصرية بشرى في نوبة بكاء شديدة، بعد سؤالها ما إذا عاشت تجربة مرضى سرطان الثدي مع أحد أفراد عائلتها أو أصدقائها في وقت ما.

ولم تتماسك بشرى نفسها عند هذا السؤال، وانهارت بالبكاء ، قائلة: "كلنا فقدنا أشخاص سواء من الأهل أو أصدقائنا، أو من الجيران أو زملاء"، وتابعت: "لا تخلو عائلة من فقيد بسبب هذا المرض اللعين".

وجاء هذا التصريح في مقابلة مع برنامج "et بالعربي"، على هامش عرض فيلم "أولاد حريم كريم" في إحدى الجمعيات الخيرية لمحاربات سرطان الثدي، برفقة فريق عمل الفيلم، الذي يعرض حاليا في دور السينما، وحقق أرباح تعدت الـ3 ملايين جنيه.

ويعرض فيلم "أولاد حريم كريم" بعد 18 عاماً من عرض الجزء الأول عام 2005، بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.