المغرب والولايات المتحدة يبحثان الشراكة الإستراتيجية

بحث رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، اليوم الأربعاء بالرباط، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب بونيت تالوار، تناولت عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية، التي تستند إلى مبادئ الثقة والتعاون المشترك.

وذكر بيان لمجلس المستشارين المغربي أن هذه الشراكة تعززت أكثر بفضل العلاقات المتميزة التي تجمع قائدي البلدين.. مشيرا إلى أن تطابق وجهات نظر البلدين فيما يخص العديد من القضايا الإقليمية والدولية، المرتبطة خاصة بتعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية والتنمية المستدامة.

وأشار البيان إلى أن السفير الأمريكي أعرب، في بداية اللقاء، عن خالص تعازيه لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق المغرب، مبرزا وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع المغرب واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة في مواجهة مخلفات هذا الزلزال.

كما أبدى السفير إعجابه بروح التضامن بين كل فئات المجتمع المغربي، مؤكدا ثقته بقدرة المغاربة على تجاوز هذه المحنة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس المستشارين عن شكره وتقديره للموقف الأمريكي خلال هذه اللحظات الصعبة التي يمر منها المغرب، والذي يعكس صدق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.