البحيرة تستعد لإقامة معرض دمنهور السادس للكتاب

أعلنت محافظة البحيرة عن إقامة معرض دمنهور السادس للكتاب خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتي الخامس من أكتوبر 2023، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذى يوافق 19 سبتمبر من كل عام “ذكري انتصار أهالي رشيد علي حملة فريزر الإنجليزية”.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية المعرض فى إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وغرس قيم الولاء والانتماء ورفع المستوى الثقافي والتوعوي لأبناء المحافظة، بالإضافة لدوره الهام بالنسبة للنشء والشباب فى بناء العقول وتبنى الأفكار المبتكرة والمتطورة نحو مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائنا، مشيرة إلى أن معرض الكتاب هذا العام سيشهد حراكًا ثقافيًا غير مسبوق وسيتضمن العديد من الفاعليات والأنشطة الثقافية المختلفة لتواصل البحيرة عامًا بعد عام النجاح والتميز ولتكتب إسمها بأحرف من نور فى سجل العلم والمعرفة.

يقام المعرض تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافية، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة والتي تستهدف بناء الإنسان ورفع الوعي المعرفي والثقافي لديه.

ومن المقرر أن يشارك فى المعرض هذا العام نخبة من مثقفي البحيرة ونجوم الإعلام والفكر والأدب وخبراء الاقتصاد والسياسة، كما سيتضمن محاور فكرية وثقافية وفنية وورش الكاريكاتير والمسرح والذكاء الاصطناعي وزراعة الأسطح وفن الاورجامي.

كما سيشارك في المعرض عدد كبير من دور النشر المختلفة وسيتم تنفيذ العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والإبداعية والترفيهية للطفل علي مدار اليوم، بالإضافة إلي عروض فنية لفرق هيئة قصور الثقافة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة إستثمار النجاح الذى يحققه المعرض سنويًا للوصول إلى معرض عالمى للكتاب يرسخ أهمية الثقافة فى حياتنا وتأثيرها فى كافة برامج التنمية.