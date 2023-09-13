افتتاح 6 مشروعات خدمية بتكلفة 26.7 مليون جنيه بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 26 مليونا و700 ألف جنيه بمركز أولاد صقر بقطاعات (الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الطرق) جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من انشاء مبنى وملعب وسور بمركز شباب الأمير بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة قليني بتكلفة 7 ملايين جنيه ومدرسة عبدالعزيز الطبيلي /ع بتكلفة 4 ملايين جنيه ومدرسة أم سعدون العايدي / س بتكلفة 4 ملايين جنيه ومدرسة توسع مجمع المرحوم عوض شربيه بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وفى قطاع الطرق تم الانتهاء من أعمال تجميل مركز ومدينة أولاد صقر والحملة الميكانيكية بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه.