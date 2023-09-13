جامعة مصر للمعلوماتية تفتتح مسابقة "ميتافيرس للشركات الناشئة"

افتتحت جامعة مصر للمعلوماتية، مسابقة "ميتافيرس للشركات الناشئة" والتي تجري تحت شعار "الواقع الممتد من أجل الصالح العام"، وذلك ضمن فاعليات "ورشة عمل حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي"، وبدعم شركة ميتا، وشراكة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكاديمية ميتا، وشركة سيمبلون الفرنسية، ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستقبلت الجامعة في حرمها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ممثلي 10 شركات ناشئة ممن تم اختيارهم من كافة المتقدمين البالغ عددهم 17 شركة تطبق هذا النوع من التكنولوجيات وحلول الميتافيرس في نماذج أعمالها عبر مختلف الصناعات بما يتماشى مع واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة كل من جولان عبد الخالق مدير برامج السياسات لأفريقيا والشرق الأوسط وتركيا بشركة ميتا، الدكتورة أماني عيسى رئيس لجنة تحكيم المسابقة ومدير تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، لينا زلط نائب مدير برنامج حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية AUC Venture Lab، وأحمد صدقي مؤسس شركة Significa Ventures، وبحضور الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق متصل انطلقت أيضا فعاليات "ورشة عمل حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي"، والتي تستهدف رفع الوعي حول أهمية التكنولوجيات الرقمية الحديثة لدفع الاقتصاد ودعم جهود التحول الرقمي وتعزيز مفهوم الابتكار وبناء قدرات الشباب.

وتجري أعمال الورشة خلال الفترة من 12-14 سبتمبر بمشاركة لفيف من الخبراء الدوليين والمحليين، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الأكاديمي والشركات الناشئة المصرية.

وجاء تعاون ومشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فاعليات "ورشة عمل حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي" في إطار حرص الوزارة على مواكبة التوجهات العالمية نحو تطوير التكنولوجيات البازغة واستخداماتها مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الميتافيرس، فضلاً عن بناء قاعدة من الكوادر المتميزة القادرة على المنافسة في سوق العمل الدولي، وبناء شراكات فاعلة مع الصناعة في هذا المجال.

وتناولت الورشة عددا من الموضوعات المتعلقة بطبيعة تقنية الميتافيرس، والإمكانيات الاقتصادية التي تتيحها تطبيقات التكنولوجيات البازغة وعوامل النجاح لها، فضلاً عن الاطر التنظيمية المطلوب توافرها لضمان الاستخدام الآمن والنافع لهذه التقنيات، وسبل إدارة الأعمال وتقديم الخدمات، وبصورة خاصة كيفية الحفاظ على الهوية والبيانات الشخصية في محيط الميتافيرس.

وتتضمن الورشة المنعقدة على مدار 3 أيام، عدد من الجلسات الهامة والمثمرة والتي تستهدف تبادل الخبرات والمعرفة حول السياسات والأطر التنظيمية المطلوبة للميتافيرس في عدة مجالات منها التعليم والتراث والسياحة، وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، ودور الذكاء الاصطناعي في المجال الموسيقى، وتأثير الميتافيرس على أجندة التحول الرقمي ونوعية الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطن.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والسفيرة سهى الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ونائب وزير السياحة والأثار، وكوجو بويكي، نائب الرئيس لأفريقيا والشرق الأوسط وتركيا للسياسة العامة في ميتا، والدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، ودكتور أحمد س. دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد حسن نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية.

وشارك في جلسات ورشة العمل عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة للوزارة؛ حيث شاركت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية في الجلسة الافتتاحية للورشة، ويشارك الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب في جلسة بعنوان "الفرص الاقتصادية للتكنولوجيات الناشئة: مكونات النجاح"، ويشارك الدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي في الجلسة الختامية للورشة، كما يشارك الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتورة أماني عيسى رئيس قطاع تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية في جلسة بعنوان " بناء الميتافيرس: النشر التقني لتكنولوجيا الجيل القادم"، وتشارك الدكتورة سوزان العقرباوي مستشار الوزير لحوكمة البيانات، والدكتور أحمد سعيد مستشار الوزير للشئون الاقتصادية والاحصائية، وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جلسة بعنوان "الأطر السياسية والتنظيمية للتكنولوجيات الناشئة في الأسواق الناشئة".

وأكد كوجو بويكي، أن أكثر من 3.8 مليار شخص يستخدمون منصات Meta، بما في ذلك Facebook وInstagram وWhatsApp وMessenger كل شهر، ويستخدم 2 مليار شخص تطبيق Facebook يوميًا. لذا تخطط Meta والشركات ذات التفكير المماثل للمشاركة في إنشاء metaverse، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من نشر المنتجات السابقة ووضع السلامة والنزاهة في جوهر عملية التطوير. موضحا أن أن Meta أنشأت أكاديمية Metaverse لتسريع تطوير تقنية Metaverse وتشكيل النظام البيئي.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن اهتمام الجامعة بتنظيم مسابقة "ميتافيرس للشركات الناشئة" يأتي انطلاقًا من دورها الرائد، كإحدى أوائل الجامعات المتخصصة في الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية والمجالات المتأثرة بهما والتى أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تضم الجامعة أربع كليات هي: الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية والتصميم. وتعطى كافة الكليات أولوية قصوى لتشجيع طلابها على تبنى ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، كما تشارك الجامعة بشكل مستمر فى تنظيم واستضافة العديد من المسابقات البحثية والمحفزة على الابتكار لطلاب الجامعات المصرية بمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية.

وأبدت الدكتورة ريم بهجت عن سعادتها باستضافة الجامعة 10 متأهلين للتصفيات النهائية للجولة الأولى من "مسابقة XR for Good Metaverse Startup 2023" في الحرم الجامعي، ولفتت إلى أن الشركة الناشئة الفائزة سوف تحصل على جائزة قدرها 10,000 دولار.

وأعرب الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدا أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تولي اهتماما ممتازا لتقنيات Metaverse، لأنها تمثل تحولا جذريا في طريقة تفاعل الشركات والأفراد مع بعضها البعض مع توفير فرصة جديدة.

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