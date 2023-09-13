السعودية: 171 مليار ريال قيمة استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص في التعدين

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أنها تستهدف زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين؛ لتبلغ 171 مليار ريال بحلول عام 2030.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم /الأربعاء/ - أنها تستهدف زيادة الاستثمارات في صناعات معدنية عدة، مثل الحديد والألمنيوم وكذلك المواد الكيمياوية التي تتطلبها بطاريات السيارات الكهربائية، بقيمة 120 مليار ريال بحلول 2030.

وأشارت إلى أن هناك توقعات بنمو إنتاج المعادن في الأعوام المقبلة، في ظل مساعي المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن المملكة تنتج حاليا العديد من المعادن والمنتجات المعدنية، منها 10 ملايين طن من الحديد، ومليون طن من الألمنيوم، و88 ألف طن من مركزات النحاس، و5.1 مليون طن من الفوسفات و300 ألف طن من صفائح الألمنيوم.

