دورة تدريبية عن "التفكير التصميمي" بجامعة حلوان خلال فعاليات أسبوع الشباب

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان مشروع ممول من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر في جامعة حلوان، بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، دورة تدريبية عن التفكير التصميمي لدعم أفكار الطلاب وحثهم على التفكير الإبداعي الابتكارية، حيث أصبح التفكير التصميمي في العقود الأخيرة شائع الاستخدام ومفتاح النجاح لكبرى الشركات العالمية، كما يتم تدريسه وممارسته في كبرى المؤسسات والنظم التعليمية والإدارية وفي جميع المجالات المختلفة.

وقدم الدورة مينا غالي خبير بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، متحدثا عن التفكير التصميمي بإعتباره نموذج فعّال لمواجهة التحديات وحل المشكلات وتطوير وتحسين الحياة من خلال إيجاد حلول ابتكارية وإبداعية غير تقليدية تتمحور حول الإنسان وترتكز على فهم احتياجات الجمهور المستهدف ورغباتهم.

وألقت الدورة التدريبية الضوء حول التفكير التصميمي ودوره في تحقيق جودة الحياة والعالم من حولنا في كل يوم، وهو سبب رئيسي في تطور تقنية الاتصالات والمعلومات والثورة التكنولوجية والصناعية والأجهزة والأدوات والمعدات التي يسرت وسهّلت حياة الأفراد والمجتمعات، والتي نشهد ذروتها في العصر الحالي، وتضمنت الدورة كذلك الحديث عن الهدف من التفكير التصميمي، مراحل التفكير التصميمي.