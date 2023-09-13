إغلاق مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات، أمس الثلاثاء، على انخفاض بعد أن ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 10 أشهر.

فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 17.73 نقطة عند 34645.99 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا 25.56 نقطة؛ مايعادل 0.6 % عند 4461.90 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 144.28 نقطة؛ مايعادل 1% عند 13773.61 نقطة.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات،حيث يتطلع المتداولون إلى بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع انتعاش الدولار.

كما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.8% إلى 1،932.60 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية.