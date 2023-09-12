وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات القبول بـ"STEM" ومدرسة المتفوقين بعين شمس

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات القبول بكل من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

وقد تقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" عدد (15641) طالب / طالبة بواقع (7422) من البنين، و(8219) من البنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.

وتم قبول عدد (1205) من الطلاب البنين، و(1193) من الطالبات، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي عقدت الكترونيا واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.

ومن المقرر أن يتم تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقًا للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.

وفيما يتعلق بمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، فقد تقدم للالتحاق بها عدد (5048) طالبًا، وتم قبول عدد (96) طالبًا ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.